Giustizia | la riforma prevede per gli assolti il diritto di oblio sui motori di ricerca

(Di venerdì 30 luglio 2021) Per gli indagati o gli imputati che risultanoè in arrivo il 'all'' suidionline, attraverso la deindicizzazione delle notizie relative ai procedimenti penali a ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Le mie dichiarazioni alla stampa a seguito del consiglio dei ministri di oggi sulla riforma della giustizia - La7tv : #inonda Nicola Gratteri sulla riforma della giustizia: 'La Ministra Cartabia fino a poco tempo fa faceva la Profess… - La7tv : #inonda L'intervista integrale al procuratore capo del tribunale di Catanzaro Nicola #Gratteri: 'È la peggiora rifo… - lpatelmoyahoo : RT @lpatelmoyahoo: @HuffPostItalia Al contrario proprio ora che andrà in porto la riforma della Giustizia.... Il Quirinale è più vicino. Ma… - StefanoCorniani : RT @lefrasidiosho: Archiviata la riforma #Bonafede #Cartabia #giustizia -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia riforma

Roma, 30 luglio 2021 "Senza dubbio Giuseppe Conte, che a breve sarà votato dal Movimento come leader politico, in queste giornate ha gestito la trattativa sulladellae credo l'abbia fatto in modo eccezionale", così Roberto Fico in collegamento a "Il libro possibile". / Facebook Roberto Fico...alladel processo penale presentato da Enrico Costa (Azione), a cui il governo e il relatore Franco Vazio hanno dato parere positivo, e che verrà dunque approvato dalla commissione...Sulla riforma della Giustizia, “grazie alla determinazione del Movimento 5 Stelle e all’instancabile lavoro di Giuseppe Conte abbiamo ottenuto modifiche importanti alla riforma del processo penale, pe ...«In Campania oggi ci sono 355 positivi, la gran parte sono asintomatici. Questo ci dà un po’ di serenità. E raggiungiamo tre milioni di immunizzati nella nostra regione. Dobbiamo continuare con tenaci ...