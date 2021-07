Filippo e Anna Bischi | chi sono il figlio e la moglie di Ivan Graziani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 luglio 2021)nacque a Teramo il 6 ottobre 1945 sotto il segno della Bilancia. Fin da bambino si appassionò alla chitarra e a 18 anni venne scelto da Nino Dale per suonare nel suo complesso, piuttosto famoso in Abruzzo. Quest’esperienza, seppur non molto lunga, fu molto importante per gli inizi di carriera di, che debuttò anche come cantante. Nel 1966 fondò il gruppoe i Saggi, più tardi conosciuto come Anonima Sound. Con questa formazione incise il singolo Parla tu, che ottenne un discreto successo. Nella sua produzione musicale ha sempre tenuto fede a quelle parole, senza omologarsi alle tendenze della ...