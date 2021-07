ERG | risultati primo semestre in crescita Guidance ebitda rivista al rialzo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel2021 i ricavi adjusted di ERG sono pari a 526 milioni, in aumento di 28 milioni rispetto al2020 (498 milioni) principalmente a seguito delle maggiori produzioni dell’idroelettrico, dell’incremento dei prezzi di cessione dell’energia e del valore unitario dell’incentivo in Italia (da 99 a 109,4 /MWh). Questi effetti – spiega la società nella nota dei conti – sono stati in parte compensati dalla riduzione della produzione dell’eolico all’estero e dal termine deldecennio ad alta cogeneratività dell’impianto CCGT. Il margine operativo lordo adjusted, al ...