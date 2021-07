“È finita tra Gilles Rocca e Miriam Galanti”. L’ex naufrago rompe il silenzio: “Pezzi di mer*a, scrivete stronz*te” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Ma quanto gli piace scrivere le caz*ate ai giornali? Giocare sulla vita delle persone?”, a parlare è Gilles Rocca, ex vincitore di Ballando con le Stelle nonché naufrago dell’Isola dei Famosi 15. Così l’attore romano ha voluto replicare all’indiscrezione lanciata da Nuovo secondo cui con Miriam Galanti, storica fidanzata da ormai 12 anni, sarebbe finita. Non solo. Gossip dice che che Gilles abbia un flirt con “mora sensuale“. Gilles però non ci sta e, sebbene non lo abbia esplicitato, ha fatto intendere che tra lui e Miriam la relazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) “Ma quanto gli piace scrivere le caz*ate ai giornali? Giocare sulla vita delle persone?”, a parlare è, ex vincitore di Ballando con le Stelle nonchédell’Isola dei Famosi 15. Così l’attore romano ha voluto replicare all’indiscrezione lanciata da Nuovo secondo cui con, storica fidanzata da ormai 12 anni, sarebbe. Non solo. Gossip dice che cheabbia un flirt con “mora sensuale“.però non ci sta e, sebbene non lo abbia esplicitato, ha fatto intendere che tra lui ela relazione ...

