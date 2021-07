Coronavirus in Toscana: morto ad Arezzo un uomo di 90 anni. E 720 contagi (251.332 da inizio pandemia) (Di venerdì 30 luglio 2021) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 188,4 per 100.000 residenti contro il 216,1 per 100.000 della media italiana (12° regione). L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 luglio 2021) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 188,4 per 100.000 residenti contro il 216,1 per 100.000 della media italiana (12° regione). L'articolo proviene da Firenze Post.

