Consiglio comunale senza numero legale | Corona | “Una farsa | restano inevasi tanti problemi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Si è conclusa con unal’attività deldi Benevento eletto nel 2016, il peggiore degli ultimi 40 anni: maggioranza ed opposizione non approvano i debiti fuori bilancio (tra i quali le spese legali per il mio provvedimento disciplinare annullato dal giudice), e non discutono della qualità dell’acqua ai quartieri popolari”. Ha esordito così, Gabriele, il giorno dopo ilche, per mancanza di, non si è svolto. Ildi ...