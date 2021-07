Clamoroso a Tokyo: Djokovic ha perso una partita. Zverev in finale (Di venerdì 30 luglio 2021) La notizia è che Novak Djokovic è fuori dal torneo olimpico di tennis. Il numero uno al mondo, dominatore assoluto della stagione, in sei partite tra singolare e doppio misto, non aveva mai perso un set. E’ crollato in semifinale contro il tedesco Zverev (il quale in piena trance agonistica ha preso ad asciugarsi le suole delle scarpe con lo stesso asciugamano che usa per la faccia): 1-6 6-3 6-1. E’ una sorta di piccola maledizione olimpica per Djokovic, che già a Rio nel 2016 lasciò in lacrime dopo l’eliminazione al primo turno contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Per anni ne ha parlato come uno dei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) La notizia è che Novakè fuori dal torneo olimpico di tennis. Il numero uno al mondo, dominatore assoluto della stagione, in sei partite tra singolare e doppio misto, non aveva maiun set. E’ crollato in semicontro il tedesco(il quale in piena trance agonistica ha preso ad asciugarsi le suole delle scarpe con lo stesso asciugamano che usa per la faccia): 1-6 6-3 6-1. E’ una sorta di piccola maledizione olimpica per, che già a Rio nel 2016 lasciò in lacrime dopo l’eliminazione al primo turno contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Per anni ne ha parlato come uno dei ...

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - effedandrea : #tokyo2020 clamoroso, semifinale di tennis: il tedesco Zverev supera il n.1 del mondo Djokovic 1-6, 6-3, 6-1 e si… - annamarone : RT @GeorgeSpalluto: Clamoroso a Tokyo. Nole crolla fisicamente dopo aver dominato Zverev per un set e mezzo. Il tedesco trionfa 1-6 6-3 6-1… - Girovagoperduto : RT @GeorgeSpalluto: Clamoroso a Tokyo. Nole crolla fisicamente dopo aver dominato Zverev per un set e mezzo. Il tedesco trionfa 1-6 6-3 6-1… - GeorgeSpalluto : Clamoroso a Tokyo. Nole crolla fisicamente dopo aver dominato Zverev per un set e mezzo. Il tedesco trionfa 1-6 6-3… -