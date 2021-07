Che cosa rende vincente una squadra olimpica?

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 luglio 2021) Al termine della sesta giornata di Olimpiadi, giovedì, il Giappone aveva 15 medaglie d’oro, più di qualunque altro Team presente a Tokyo. Il più alto numero di medaglie, però, è degli Stati Uniti, con 37 podi totali, ma “solo” – virgolette dovute – 13 ori. La Cina è subito dietro i rivali a stelle e strisce nella somma totale, a quota 29, con un oro in più rispetto a Team Usa. Segue il Comitato Olimpico russo, con ben 27 medaglie, ma in quarta posizione in virtù degli 8 ori. L’Italia non è molto distante: aveva 19 medaglie al termine della sesta giornata, ma soltanto 2 d’oro. Il quadro appena descritto, i padroni di casa in cima al medagliere, conferma uno studio fatto dall’Economist ...