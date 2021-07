Catania devastata dagli incendi: case evacuate, lido distrutto. Aeroporto chiuso. Musumeci: «Carcere a vita per i piromani» (Di venerdì 30 luglio 2021) Sicilia nella morsa del caldo e degli incendi. A soffrire di più è la città di Catania che sta letteralmente bruciando per il caldo. Un rogo ha distrutto lo stabilimento... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 luglio 2021) Sicilia nella morsa del caldo e degli. A soffrire di più è la città diche sta letteralmente bruciando per il caldo. Un rogo halo stabilimento...

Advertising

Lucia05149332 : RT @ilmessaggeroit: Catania devastata dagli incendi: case evacuate, distrutto un lido. Allarme in tutta la Sicilia - LenaPoros : RT @ilmessaggeroit: Catania devastata dagli incendi: case evacuate, distrutto un lido. Allarme in tutta la Sicilia - AlfioSerafico : RT @ilmessaggeroit: Catania devastata dagli incendi: case evacuate, distrutto un lido. Allarme in tutta la Sicilia - MARESITAS : RT @ilmessaggeroit: Catania devastata dagli incendi: case evacuate, distrutto un lido. Allarme in tutta la Sicilia - Gazzettino : Catania devastata dagli incendi: case evacuate, distrutto un lido. Aeroporto chiuso -