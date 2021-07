1 minuto in Borsa 30 luglio 2021 (Di venerdì 30 luglio 2021) (TeleBorsa) – La Borsa di Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unicredit (+3,37%). Le peggiori performance si registrano su Nexi, che ottiene -4,51%. Invariato lo spread, che si posiziona a +112 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,63%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati in Unione Europea il dato sul PIL, pari a 2%, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 7,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Tele) – Ladi Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unicredit (+3,37%). Le peggiori performance si registrano su Nexi, che ottiene -4,51%. Invariato lo spread, che si posiziona a +112 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,63%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati in Unione Europea il dato sul PIL, pari a 2%, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 7,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI ...

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 30 luglio 2021 Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.899,25 punti.

Azioni Saipem: crollo in Borsa dopo la semestrale Giornata disastrosa per il titolo Saipem in borsa . La quotata del settore engineering è andata subito sul rosso fin dal primo momento delle ... quindi, il crollo delle quotazioni fin dal primo minuto ...

1 minuto in Borsa 28 luglio 2021 Borsa Italiana Week end last minute in questa località meravigliosa che sembra uscita da una fiaba Quando ci si ritrova con un week end libero da impegni all’ultimo minuto, è sempre un’emozione. E cosa c’è di più bello di un week end fuori città alla ...

Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,20% L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,20% e chiude a 15.048,36 punti.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.899,25 punti. Giornata disastrosa per il titolo Saipem in Borsa. La quotata del settore engineering è andata subito sul rosso fin dal primo momento delle ... quindi, il crollo delle quotazioni fin dal primo minuto ...