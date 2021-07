Traffico Roma del 29-07-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 luglio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione disagi lungo la via Pontina un incidente provoca code tra Pomezia e Ardea direzione Latina sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata esterna tra lo svincolo daFiumicino e via Appia in interna rallentamenti sono segnalati tra Settebagni Tiburtinarallentato poi sulla tangenziale Tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni a Borghesiana chiusa per un incendio via Casilina tra via Siculiana e via delle due torri Per lo stesso motivo chiusa la fermata della linea C Fontana Candida per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...