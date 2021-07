Spara al suo socio d’affari e lo ferisce: ancora guai per un “pistolero” d’area leghista (Di giovedì 29 luglio 2021) ancora un politico “pistolero”: a Licata un consigliere comunale ha Sparato al suo socio in affari dopo l’ennesima lite d’affari. Una settimana fa ha fatto scalpore la Sparatoria avvenuta in un bar di Voghera in cui ha perso la vita un giovane immigrato. Ad aprire il fuoco contro il cittadino straniero è stato un assessore della Lega, il quale successivamente si è giustificando dicendo che era spaventato dal comportamento della vittima. Una situazione complessa, sulla quale sta indagando la procura locale e sulla quale avremo aggiornamenti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 luglio 2021)un politico “”: a Licata un consigliere comunale hato al suoin affari dopo l’ennesima lite. Una settimana fa ha fatto scalpore latoria avvenuta in un bar di Voghera in cui ha perso la vita un giovane immigrato. Ad aprire il fuoco contro il cittadino straniero è stato un assessore della Lega, il quale successivamente si è giustificando dicendo che era spaventato dal comportamento della vittima. Una situazione complessa, sulla quale sta indagando la procura locale e sulla quale avremo aggiornamenti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. ...

HuffPostItalia : Licata, consigliere comunale eletto con la Lega spara al suo socio in affari (VIDEO) - yuna_hikari : 'Consigliere comunale eletto con la Lega spara al suo socio in affari' - mimmo58zanini : RT @sempreciro: Licata, consigliere eletto con la Lega spara al suo socio in affari. Ma questi inciampano sempre? - giap87625642 : RT @Sarita_Libre: #Licata, notizia di oggi: consigliere comunale spara 4 colpi di pistola contro il suo ex socio. È attualmente indagato pe… - GiancarloCharly : Un altro leghista pistolero... Licata, consigliere comunale eletto con la Lega spara al suo socio in affari… -