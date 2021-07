Sfatiamo un mito sulla margarina a cui dovete smettere di credere (Di giovedì 29 luglio 2021) A proposito di margarina, tenetevi forte; è giunta il momento che noi di Non Solo Riciclo vi Sfatiamo un falso mito! Se siete sempre indecise davanti allo scaffale del supermercato, non indugerete più! Da tempo i nutrizionisti ci invitano a ridurre l’uso del burro, considerato pericoloso per la salute a causa del suo eccessivo apporto di grassi animali. Se è vero che dovremmo ricorrervi con moderazione, è ormai certo, però, che sostituirlo con la margarina non risolve i problemi, anzi, potrebbe aggravarli! Perché? Curiose? Iniziamo! subito Da un’indagine recentemente condotta dalla Mayo Clinic (un’organizzazione ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 luglio 2021) A proposito di, tenetevi forte; è giunta il momento che noi di Non Solo Riciclo viun falso! Se siete sempre indecise davanti allo scaffale del supermercato, non indugerete più! Da tempo i nutrizionisti ci invitano a ridurre l’uso del burro, considerato pericoloso per la salute a causa del suo eccessivo apporto di grassi animali. Se è vero che dovremmo ricorrervi con moderazione, è ormai certo, però, che sostituirlo con lanon risolve i problemi, anzi, potrebbe aggravarli! Perché? Curiose? Iniziamo! subito Da un’indagine recentemente condotta dalla Mayo Clinic (un’organizzazione ...

Advertising

ivamalfi : RT @Amyrmia: Sfatiamo un mito. Viaggiare non sempre apre la mente. Se sei un cretino, rimani un cretino. Sei solo un cretino in un altro l… - maritosenzacena : @UnoTipoMe vabbè però sfatiamo pure sto mito de 'le mejo pasticche', le bombe anni 90 erano mediamente 80mg, quelle… - MAGXDEFENCLESS : @L0VNIALL sfatiamo il mito - iomeDeborah : RT @Amyrmia: Sfatiamo un mito. Viaggiare non sempre apre la mente. Se sei un cretino, rimani un cretino. Sei solo un cretino in un altro l… - artvilou : comunque sfatiamo sto mito: non è versa sta cosa -