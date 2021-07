Patrick Zaki | la lettera dal carcere egiziano | “Combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna La situazione peggiora ogni giorno”

Advertising

'Non sono molto ottimista, la situazione peggiora di giorno in giorno'. Sono parole scritte dain una lettera indirizzata alla sua ragazza e pubblicata sulla pagina Facebook 'libero'. Lo studente dell'Università di Bologna è imprigionato in Egitto, il suo Paese d'origine, ...È questo il contenuto dell'ultima lettera scritta per la fidanzata da, lo studente egiziano dell'Alma Mater di Bologna incarcerato nel suo Paese dal febbraio 2020 con le accuse di ...«Dopo un anno e mezzo di carcere c’era davvero la speranza di riavere la libertà, ma è chiaro che questo non succederà presto ». Nei loro progetti comuni, nei loro sogni comuni ci sarebbe stato anche ...Lo studente è in cella da febbraio 2020 con le accuse di terrorismo e propaganda sovversiva: "La mia libertà non arriverà presto" ...