Napoli, non si molla Emerson Palmieri: affare da fine mercato (Di giovedì 29 luglio 2021) Calciomercato Napoli: gli azzurri non mollano Emerson Palmieri, ma l’affare potrebbe concretizzarsi a fine agosto Il Napoli non molla Emerson Palmieri e non perde di vista l’obiettivo per rinforzare la fascia sinistra della difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe continui i contatti tra Luciano Spalletti e il fresco campione d’Europa che vorrebbe tornare agli ordini dell’allenatore che lo fatto esplodere in Italia alla Roma. Il Napoli resta attendista con il Chelsea, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Calcio: gli azzurri nonno, ma l’potrebbe concretizzarsi aagosto Ilnone non perde di vista l’obiettivo per rinforzare la fascia sinistra della difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe continui i contatti tra Luciano Spalletti e il fresco campione d’Europa che vorrebbe tornare agli ordini dell’allenatore che lo fatto esplodere in Italia alla Roma. Ilresta attendista con il Chelsea, ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli non Arrestati 18 bracconieri del mare per disastro ambientale ... appartenenti a una rete criminale, operativa lungo la costa di Napoli e la penisola sorrentina, e ... Non si fermavano davanti a niente: frantumavano meccanicamente, con martelli a doppia punta, le ...

Le nuove stanze della poesia, Nicoletta Fazio ... "Cerchiara di Calabria " Perla dello Jonio", "Sellion" di Sellia, "Napoli Cultural Classic", "Resy ... E questa una raccolta di agnizioni, d'incontri reali o solo immaginati, ma non per questo meno veri ...

Montervino: "Napoli senza Insigne? Non esiste" Corriere dello Sport Napoli, il punto sul mercato: nuovo nome per la fascia sinistra Il Napoli è alla continua ricerca di terzino sinistro. Il club ha bisogno di vendere e uno dei giocatori più ricercati è Alejandro Grimaldo. La pista che porterebbe ad Emerson Palmieri continua ad ess ...

Napoli, Sacchi su Spalletti: «È ancora un punto interrogativo…» Arrigo Sacchi ha parlato di ciò che potrà dare Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato di Luciano ...

