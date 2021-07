Mondo TV France, utili e ricavi in aumento nel primo semestre (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel primo semestre i ricavi della Mondo TV France si sono attestati a Euro 2.734 migliaia rispetto agli Euro 562 migliaia nello stesso periodo 2020. Il risultato – spiega la società nella nota dei conti – è dovuto alla consegna nel secondo trimestre 2021 di 26 episodi della serie animata Disco Dragon nonché in parte anche dall’avanzamento della produzione della serie animata Grisù; la consegna di gran parte dei restanti 26 episodi della serie animata Disco Dragon è prevista nel secondo semestre”. L’Ebitda passa nel semestre da Euro 193 migliaia a 2.339 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – NeldellaTVsi sono attestati a Euro 2.734 migliaia rispetto agli Euro 562 migliaia nello stesso periodo 2020. Il risultato – spiega la società nella nota dei conti – è dovuto alla consegna nel secondo trimestre 2021 di 26 episodi della serie animata Disco Dragon nonché in parte anche dall’avanzamento della produzione della serie animata Grisù; la consegna di gran parte dei restanti 26 episodi della serie animata Disco Dragon è prevista nel secondo”. L’Ebitda passa nelda Euro 193 migliaia a 2.339 ...

