Mattarella: “Libertà è limitata da virus non dal vaccino. Vaccinazione è dovere morale” (Di giovedì 29 luglio 2021) Mattarella sui vaccini: “Vaccinazione è dovere morale, è il virus a limitare la nostra Libertà”. Sulla scuola: “Priorità ritorno in presenza” Il Presidente Mattarella ospite alla Cerimonia del Ventaglio, l’ultima del suo mandato, ha rivolto un messaggio alla Nazione e soprattutto a quella fetta di persone no-vax che tanto stanno criticando il green pass. Un discorso nel quale Mattarella pone l’accento sulla Libertà senza però dimenticare che la Libertà di ognuno finisce dove inizia quello dell’altro. “La pandemia ... Leggi su zon (Di giovedì 29 luglio 2021)sui vaccini: “, è ila limitare la nostra”. Sulla scuola: “Priorità ritorno in presenza” Il Presidenteospite alla Cerimonia del Ventaglio, l’ultima del suo mandato, ha rivolto un messaggio alla Nazione e soprattutto a quella fetta di persone no-vax che tanto stanno criticando il green pass. Un discorso nel qualepone l’accento sullasenza però dimenticare che ladi ognuno finisce dove inizia quello dell’altro. “La pandemia ...

