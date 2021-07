Juventus Under 23, Delli Carri positivo al Covid (Di giovedì 29 luglio 2021) La Juventus Under23 comunica la positività al Covid del calciatore Delli Carri. Ecco di seguito il comunicato del club bianconero: Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Filippo Delli Carri. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra dell’Under 23 entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) La23 comunica la positività aldel calciatore. Ecco di seguito il comunicato del club bianconero:Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 del giocatore Filippo. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra dell’23 entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la ...

