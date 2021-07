Il fioretto, la ginnastica sceglie la regina, ancora Fede e… Le gare da non perdere oggi (Di giovedì 29 luglio 2021) Il programma della sesta giornata di gare olimpiche con gli inviati della Gazzetta Antonino Morici, Francesco Ceniti, Valerio Piccioni e Stefano Arcobelli Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 29 luglio 2021) Il programma della sesta giornata diolimpiche con gli inviati della Gazzetta Antonino Morici, Francesco Ceniti, Valerio Piccioni e Stefano Arcobelli

Advertising

infoitsport : Il fioretto, la ginnastica sceglie la regina, ancora Fede e… Le gare da non perdere oggi - sanachan91 : @lalisamilf @tonnoriomare394 Ah sì scusa la Rai sta trasmettendo ora l'Italia quindi ho sbagliato. Allora l'Italia… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 6 con altri 17 titoli in palio tra canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a volo, judo, scher… - MOONVLlGHT : @_DesperateGirl_ Io ieri ho visto tutto il tennis in diretta e il fioretto maschile....cioè se non mi mettono la ginnastica?? - shiinjuu : ho recuperato ginnastica artistica e pallavolo ora mi aspetta la live per il fioretto -