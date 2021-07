Erri De Luca: «Non si può essere complici o compagni dei figli» (Di giovedì 29 luglio 2021) Incontriamo lo scrittore Erri De Luca in una bella sala interna dell’Hotel Continental di Sorrento – è qui per la presentazione del suo “A grandezza naturale (Feltrinelli)” al Centro “Monsignor Antronio Zama” di Piano di Sorrento. Ha dato alle stampe questo ultimo romanzo che parla anche della paternità: c’è bisogno di forme di essa in questo tempo slegato dalla famiglia e dal reale? “La paternità è qualcosa che ha a che vedere con un salto generazionale: non si può essere complici o compagni dei figli. La paternità si trasforma nel corso del tempo fino a scadere, a diventare superflua: ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) Incontriamo lo scrittoreDein una bella sala interna dell’Hotel Continental di Sorrento – è qui per la presentazione del suo “A grandezza naturale (Feltrinelli)” al Centro “Monsignor Antronio Zama” di Piano di Sorrento. Ha dato alle stampe questo ultimo romanzo che parla anche della paternità: c’è bisogno di forme di essa in questo tempo slegato dalla famiglia e dal reale? “La paternità è qualcosa che ha a che vedere con un salto generazionale: non si puòdei. La paternità si trasforma nel corso del tempo fino a scadere, a diventare superflua: ...

