Elisabetta Canalis lancia una racconta fondi per l’emergenza incendi in Sardegna (Di giovedì 29 luglio 2021) Elisabetta Canalis organizza una diretta social per lanciare una campagna di aiuti. “Io, la Dinamo Sassari (la squadra di basket), il Banco di Sardegna scendiamo in campo per aiutare sia le persone, le attività, gli animali che sono stati colpiti dai roghi di questi giorni”. Elisabetta Canalis in vacanza sulla sua isola ha deciso di Leggi su people24.myblog (Di giovedì 29 luglio 2021)organizza una diretta social perre una campagna di aiuti. “Io, la Dinamo Sassari (la squadra di basket), il Banco discendiamo in campo per aiutare sia le persone, le attività, gli animali che sono stati colpiti dai roghi di questi giorni”.in vacanza sulla sua isola ha deciso di

Advertising

globalistIT : - vigilidellenews : Elisabetta #Canalis alle prese con un #paesaggio mozza #fiato - sportli26181512 : Canalis, relax in barca e allenamento 'vecchia scuola' da urlo FOTO E VIDEO: Elisabetta Canalis si gode le vacanze… - zazoomblog : George Clooney “Non sapete cosa mi faceva”: la confessione privata su Elisabetta Canalis - #George #Clooney… - ippolitipaolo74 : Emergenza incendi in #Sardegna: Elisabetta Canalis scende in campo con una raccolta fondi -