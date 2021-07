Ds Bayern Monaco: «Koulibaly? Ecco la verità. E su Tolisso…» (Di giovedì 29 luglio 2021) Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha commentato le voci su Kalidou Koulibaly e Corentin Tolisso Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha commentato le voci su Kalidou Koulibaly e Corentin Tolisso. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «Noi abbiamo portato a Monaco Upamecano, quindi in difesa siamo al completo e non abbiamo cercato Koulibaly. Tolisso? Non mi ha chiamato nessuno per lui. Speriamo che disputerà una grandissima stagione con il Bayern ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del, ha commentato le voci su Kalidoue Corentin Tolisso Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del, ha commentato le voci su Kalidoue Corentin Tolisso. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «Noi abbiamo portato aUpamecano, quindi in difesa siamo al completo e non abbiamo cercato. Tolisso? Non mi ha chiamato nessuno per lui. Speriamo che disputerà una grandissima stagione con il...

Advertising

CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Bayern Monaco-#Napoli, prima amichevole internazionale della stagione per gli azzurri, sarà trasmessa sabato 31 luglio… - SimoneGuadagnoo : Bayern Monaco-#Napoli, prima amichevole internazionale della stagione per gli azzurri, sarà trasmessa sabato 31 lug… - sscnapoli : ?? Bayern Monaco-Napoli, dove seguirla. ?? #ForzaNapoliSempre - mick_napoli_ : @Bonu4L @Psi0_ Beh sparito non direi proprio, quest'anno è stato il capocannoniere della Ligue 1,ha fatto 4 gol tra… - eantoniopolonia : RT @kisskissnapoli: Ds Bayern Monaco, Salihamidžic: 'Lorenzo Insigne? E' un calciatore che fa la differenza, non mi permetto di entrare in… -