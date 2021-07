Covid a Tokyo, due ricoverati. Kendricks, campione del mondo salto con l'asta, fuori dai Giochi (Di giovedì 29 luglio 2021) Due persone che fanno parte delle delegazioni straniere alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state ricoverate in ospedale nella capitale giapponese perché affette da Covid - 19. Lo ha reso noto un ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 29 luglio 2021) Due persone che fanno parte delle delegazioni straniere alle Olimpiadi di2020 sono state ricoverate in ospedale nella capitale giapponese perché affette da- 19. Lo ha reso noto un ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, terzo giorno record di casi a Tokyo: 3.865 contagi #tokyo - TgLa7 : #Covid: nuovo record di contagi a Tokyo, 3.865 in ultime 24h - Adnkronos : È il più alto aumento giornaliero di casi #Covid legati ai Giochi da quando gli organizzatori hanno iniziato a segn… - mattesini_david : RT @OxfamItalia: #Vaccini #COVID19 , in Israele al via la terza dose. Contagi record a Tokyo - #Oxfam e @emergency_ong: senza brevetti i va… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Media: verso stato d'emergenza in altre 4 aree del #Giappone. -