Calciomercato Serie C, Foggia: ecco Rocca (Di giovedì 29 luglio 2021) Foggia - Il Foggia , in una nota, ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Michele Rocca , il quale ha firmato un contratto biennale (valevole, quindi fino al 30 giugno 2023). ecco il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021)- Il, in una nota, ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Michele, il quale ha firmato un contratto biennale (valevole, quindi fino al 30 giugno 2023).il ...

Advertising

Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - carlolaudisa : Slitta il summit per @locamanuel73 e il @SassuoloUS <avvisa> la @juventusfc : <Fuori dal mercato se non alza l’offe… - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - alexpinnisi : RT @OrioliPaolo: @alexpinnisi @Fata_Turch Sembra il calciomercato, dove il giocatore di belle speranze cambia squadra per giocare in serie… - OrioliPaolo : @alexpinnisi @Fata_Turch Sembra il calciomercato, dove il giocatore di belle speranze cambia squadra per giocare in… -