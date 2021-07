Cagliari, Ladinetti fermato per tre mesi: riscontrate anomalie cardiache (Di giovedì 29 luglio 2021) Stop all’attività agonistica per Riccardo Ladinetti, centrocampista del Cagliari. In seguito agli ultimi esami per rinnovare di un anno l’idoneità medico-sportiva, sono state riscontrate alcune alterazioni cardiologiche che renderanno necessari nuovi approfondimenti clinici e strumentali. A comunicarlo è il club sardo, che aggiunge come a causa di queste anomalie cardiache il giocatore dovrà osservare una sospensione di allenamenti e impegni ufficiali per almeno tre mesi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Stop all’attività agonistica per Riccardo, centrocampista del. In seguito agli ultimi esami per rinnovare di un anno l’idoneità medico-sportiva, sono statealcune alterazioni cardiologiche che renderanno necessari nuovi approfondimenti clinici e strumentali. A comunicarlo è il club sardo, che aggiunge come a causa di questeil giocatore dovrà osservare una sospensione di allenamenti e impegni ufficiali per almeno tre. SportFace.

