Bergamo, oltre 600 servizi del Comune a portata di click. E riapre lo spazio di coworking al Lazzarettto (Di giovedì 29 luglio 2021) Bergamo. Prosegue il lavoro di comunicazione semplice operata dal Comune per raggiungere più cittadini e cittadine possibile e offrirgli un servizio veloce e semplificato. Dopo il grande successo del video tutorial per il rinnovo della carta d'identità elettronica, gli uffici dell'assessorato all'innovazione hanno prodotto un piccolo video fumetto che mostra come poter accedere online agli oltre 600 servizi del Comune senza doversi recare di persona. Un ulteriore tentativo per formare da un punto di vista digitale la cittadinanza e permettere di avvicinarsi ai servizi con ...

