Ascolti TV | Mercoledì 28 luglio 2021. Superquark vince con il 12.1%, All Together Now 9.7% (Di giovedì 29 luglio 2021) Federica Pellegrini Nella serata di ieri, Mercoledì 28 luglio 2021, su Rai1 Superquark ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la replica di All Together Now ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la prima tv del film Benvenuti a Casa Mia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Hunting ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì Piero Angela, la lotta di Superquark. "News pericolose in rete" dice De Andreis De Andreis: 'Informazioni pericolose in rete' Superquark è ritornato in onda e ogni mercoledì ... Il programma come sempre raggiunge dei buoni ascolti e soprattutto sui social non mancano gli elogi al ...

Francesco Vaia 'Green Pass solo con 2 dosi vaccinali'/ 'Piano per trasporti e scuola' ... pubblicata sull'edizione in edicola oggi, mercoledì 28 luglio 2021, nella quale ha commentato la ...un vero e proprio ' Piano Marshall ' per la scuola e spero proprio che stavolta qualcuno mi ascolti' .

