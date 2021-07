ArcelorMittal | nel primo semestre utile netto di 6 | 3 miliardi di dollari | record dal 2008 Nelle tasche degli azionisti 1 | 6 miliardi

(Di giovedì 29 luglio 2021) ArelorMittal, il gruppo angloindiano che ha preso in affitto l’ex Ilva, ha chiuso ildell’anno con undi 6,3di(circa 5,3di euro), a fronte di una perdita di 0,9dinello stesso periodo del 2020. Si tratta della migliore performance semestrale dal. Il risultato ha beneficiato di profitti per 4di, con un ebitda di 5,1 ...

secondo semestreha conseguito profitti per 4 miliardi di dollari, il miglior risultato dal 2008. L'ebitda registratoperiodo è pari a 5,1 miliardi, in crescita del 55,8% ......di dollari conseguitisecondo semestre, il migliore dal 2008, con un ebitda di 5,1 miliardi, in crescita del 55,8% rispetto al primo trimestre dell'anno. Dallo scorso 1 aprileha ...Il colosso ArcelorMittal chiude il primo semestre del 2021 con un utile netto di 6,3 miliardi di dollari. Miglior risultato dal 2008.La Fed e la corsa dei listini cinesi danno linfa anche alle Piazze europee che procedono in rialzo ma senza eccessi. (ANSA) ...