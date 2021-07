Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 luglio 2021)DEL 28 LUGLIOORE 11.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE RISOLTO SUL RACCORDO ANULARE IN ENSTERNA IL TRAFFICO TORNA REGOLARE, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E APPIA PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA IN ENTRATA TRA RACCORDO E DUE PONTI VERSO IL CENTRO CANTIERI ATTIVI SULLA PONTINA PROVACANO CODE TRA IL RACCORDO E CASTELNO IN DIREZIONE SUD VERSO LATINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEACIVITA VITERBO RIMANE CHIUSA FINO ALL’8 AGOSTO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO. IL ...