“Tra poco viene il bello” | Inzaghi carica l’Inter dopo il Crotone

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’allenatore delsi è dimostrato soddisfatto al termine dell’amichevole contro ilchiusa sul 6-0 per i nerazzurridi Simonecomincia a prendere le sembianze del suo allenatore. Il tecnico è apparso soddisfatto al termine dell’amichevole giocata contro il, appena retrocesso in serie B. I nerazzurri, vittoriosi per 6-0, hanno lasciato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Tra poco il fischio d'inizio di #InterCrotone! Scopri le formazioni ufficiali ?? - fleinaudi : Tra poco, alle ore 10:00, presso @Montecitorio, la @fleinaudi presenterà la bozza del DdL costituzionale 'Istituzio… - AndreaRomano9 : Perché la coppia Salini-Foa comprò il pacchetto #Olimpiadi senza diritti #streaming? Scelta grave e poco lungimiran… - riddick772 : @RominaRobotti La Juve che tra poco torna in ritiro. L'Inter da sfottere. - taexvier : basta devo cercare una cosa torno tra poco -

Ultime Notizie dalla rete : Tra poco

CavalloMagazine

...sensibile ai vaccini è qualcosa che dobbiamo tenere in considerazione ". Ecco lo "scenario finale" del Covid I contagi aumentano: la speranza è che si consolidi la dissociazione di rapporto...Secondo Jessica, le persone succitate non avrebbero dovuto partecipare al programma perché...i quali Diletta Leotta, Federica Nargi e Daniele Bossari. É ora di vincere! Partecipa GRATIS al ...Continuano ad aumentare le adesioni alla campagna I giovani trainano la crescita: 4 mila prenotazioni al giorno ...Amichevole poco… amichevole per la Roma di Mourinho. Contro il Porto c’è stata una rissa. Al 64’ infatti Pepe ha fatto un intervento duro di Mkhitaryan, che ha reagito colpendo l’avversario in un para ...