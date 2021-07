Tokyo 2020, Simone Biles si ritira dall’all-around: non difenderà il titolo in finale (Di mercoledì 28 luglio 2021) La quattro volte iridata Simone Biles non difenderà il titolo all-around individuale alle Olimpiadi di Tokyo. Lo conferma NBC, citando la sua salute mentale come causa del ritiro: una salute mentale minata dall’immensa pressione di dover esibire delle ottime performance all’interno dei Giochi nipponici. La 24enne si era già resa protagonista, per lo stesso motivo, del ritiro dalla finale a squadre. La sua decisione ha raccolto tanta solidarietà da parte di atleti e celebrità di tutto il mondo, includendo quella di Micheal Phelps, promotore della salute mentale sin dal ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) La quattro volte iridatanonilall-individuale alle Olimpiadi di. Lo conferma NBC, citando la sua salute mentale come causa del ritiro: una salute mentale minata dall’immensa pressione di dover esibire delle ottime performance all’interno dei Giochi nipponici. La 24enne si era già resa protagonista, per lo stesso motivo, del ritiro dallaa squadre. La sua decisione ha raccolto tanta solidarietà da parte di atleti e celebrità di tutto il mondo, includendo quella di Micheal Phelps, promotore della salute mentale sin dal ...

