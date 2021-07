Temptation Island: Tommaso ci riprova con Valentina, ma viene smentito (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tommaso smentito a Temptation Island Durante l’ultima puntata di ieri di Temptation Island abbiamo scoperto come vanno le cose oggi tra le coppie del reality show di Canale 5. I primi a parlare sono stati Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. I due hanno confermato la scelta presa nel programma, ovvero non stare più insieme. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 28 luglio 2021)Durante l’ultima puntata di ieri diabbiamo scoperto come vanno le cose oggi tra le coppie del reality show di Canale 5. I primi a parlare sono statiEletti eNulli Augusti. I due hanno confermato la scelta presa nel programma, ovvero non stare più insieme. L'articolo proda Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ Prima foto di coppia per #LucianoPunzo e #ManuelaCarriero e diretta in piena notte di lui dove… - giuliaftmike : volevo andare in bici ma Dio santo temptation Island mi ha fregatoooo - blogtivvu : Temptation Island: Valentina Vignali pubblica i messaggi privati che le scriveva Stefano mentre stava con Manuela… - GiuseppeporroIt : Temptation Island: ecco le evoluzioni delle sei coppie dopo un mese dalla fine delle registrazioni del programma… -