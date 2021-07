Stazioni ferroviarie, due denunce e 1.452 persone controllate (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – 2 persone denunciate e 1.452 persone controllate; 156 bagagli ispezionati, 4 sanzioni amministrative elevate al regolamento della Polizia Ferroviaria e 10 servizi di vigilanza a bordo di 24 treni. Questi i risultati della IV giornata denominata “Stazioni Sicure”, che si è svolta ieri, 27 luglio, con controlli straordinari, nelle principali Stazioni laziali e a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza, con la partecipazione delle unità cinofile della Polizia di Stato antiesplosivo e antidroga per un controllo mirato di bagagli, dei depositi in stazione e dei passeggeri. L’operazione, che ha ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – 2denunciate e 1.452; 156 bagagli ispezionati, 4 sanzioni amministrative elevate al regolamento della Polizia Ferroviaria e 10 servizi di vigilanza a bordo di 24 treni. Questi i risultati della IV giornata denominata “Sicure”, che si è svolta ieri, 27 luglio, con controlli straordinari, nelle principalilaziali e a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza, con la partecipazione delle unità cinofile della Polizia di Stato antiesplosivo e antidroga per un controllo mirato di bagagli, dei depositi in stazione e dei passeggeri. L’operazione, che ha ...

