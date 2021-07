Slitta la rottamazione dei vecchi televisori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Slitta rottamazione

anche il secondo e definitivo passaggio, allo standard Dvb - T2, che richiede una ...Recentemente il ministero dello Sviluppo guidato da Giorgetti ha lanciato il decreto per i bonus......al 2 agosto. Inoltre, con i 5 giorni di tolleranza, l'ultimo giorno possibile per pagare le rate scadute del 2020 è il 9 agosto 2021. Quindi, per non perdere i benefici dellater, ...ItaliaOggi, pagina 20, di Andrea Secchi. Il ministero dello sviluppo economico ha svelato le carte sulla nuova roadmap che ha intenzione di formalizzare per il rilascio della banda 700 da parte delle ...Salta la data dell'1 settembre per passare a televisori con standard più evoluti. Passaggio al digitale hi-tech «a partire da gennaio 2023» invece che a giugno 2022 ...