Siena, con vista Quirinale. Così Renzi e Letta preparano la tregua (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sanno entrambi che l’accordo si farà, che a nessuno dei due conviene davvero rompere. E del resto, se Enrico Letta ha sbuffato d’insofferenza lunedì sera davanti alla nota bellicosa firmata dalla segretaria regionale dem Simona Bonafè contro gli ex amici di Italia viva, non è solo per i difficili equilibri sul territorio, che pure contano. Il problema è che da Siena, e dall’intesa intorno alle suppletive nel collegio cittadino, passano anche i destini dei due leader e l’esito delle loro sfide future. Ed è soprattutto pensando a quelle, infatti, che Matteo Renzi ha deciso di rinunciare al grande smacco nei confronti di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sanno entrambi che l’accordo si farà, che a nessuno dei due conviene davvero rompere. E del resto, se Enricoha sbuffato d’insofferenza lunedì sera davanti alla nota bellicosa firmata dalla segretaria regionale dem Simona Bonafè contro gli ex amici di Italia viva, non è solo per i difficili equilibri sul territorio, che pure contano. Il problema è che da, e dall’intesa intorno alle suppletive nel collegio cittadino, passano anche i destini dei due leader e l’esito delle loro sfide future. Ed è soprattutto pensando a quelle, infatti, che Matteoha deciso di rinunciare al grande smacco nei confronti di ...

Advertising

CarloCalenda : Questa storia delle suppletive sta diventando una polemica sterile. Ho proposto a PD e IV di chiedere insieme a Ben… - CarloCalenda : Il PD ha deciso di non avere altro dialogo che con Conte. E ha risposto negativamente oggi su Bentivogli. Anzi, su… - valeriafedeli : Sulla sfida elettorale per il collegio di Siena @ItaliaViva decida da che parte stare: con il centrosinistra riform… - VengoDiMongo : RT @CarloCalenda: Il PD ha deciso di non avere altro dialogo che con Conte. E ha risposto negativamente oggi su Bentivogli. Anzi, su Roma,… - borrillo62 : RT @CarloCalenda: Questa storia delle suppletive sta diventando una polemica sterile. Ho proposto a PD e IV di chiedere insieme a Bentivogl… -