Si è suicidato il medico Giuseppe de Donno, padre della cura del plasma iperimmune contro il Covid (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è tolto la vita nel pomeriggio di oggi 27 luglio Giuseppe De Donno, il medico diventato famoso durante la pandemia per aver scoperto e proposto la cura di plasma iperimmune per sconfiggere il Covid. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova, De Donno, 54 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi nella sua… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è tolto la vita nel pomeriggio di oggi 27 luglioDe, ildiventato famoso durante la pandemia per aver scoperto e proposto ladiper sconfiggere il. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova, De, 54 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi nella sua… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno.it. L'articolo proviene da City Roma News.

