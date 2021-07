Salvini sta ancora rosicando per le parole di Mario Draghi sui vaccini (Di mercoledì 28 luglio 2021) Matteo Salvini continua a navigare in direzione opposta rispetto alla rotta indicata da Mario Draghi per il suo governo. Lo si evince dalle sue posizioni sui vaccini, sul Green Pass e anche sul suo appoggio – testimoniato anche dalle fotografie – al movimento “Io apro” che, dopo aver “lottato” per la riapertura dei ristoranti (e non solo), adesso scende in piazza per dire no all’estensione della certificazione verde per consentire di mantenere i locali aperti e in sicurezza. Il leader della Lega, una settimana dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, ancora non ha mandato giù quel messaggio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Matteocontinua a navigare in direzione opposta rispetto alla rotta indicata daper il suo governo. Lo si evince dalle sue posizioni sui, sul Green Pass e anche sul suo appoggio – testimoniato anche dalle fotografie – al movimento “Io apro” che, dopo aver “lottato” per la riapertura dei ristoranti (e non solo), adesso scende in piazza per dire no all’estensione della certificazione verde per consentire di mantenere i locali aperti e in sicurezza. Il leader della Lega, una settimana dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio,non ha mandato giù quel messaggio ...

