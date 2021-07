Rinviato a inizio agosto il dl sul Green pass su trasporti e scuola

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Domani il governo presenterà le sue proposte alla conferenza Stato - Regione. Il ministro della Pubblica istruzione conferma che l'obiettivo è tornare nelle aule per una didattica tutta in presenza

Domani il governo presenterà le sue proposte alla conferenza Stato - Regione. Il ministro della Pubblica istruzione conferma che l'obiettivo è tornare nelle aule per una didattica tutta in presenza...nuove proteste sul green pass esteso voluto dal governo Draghi (l'esecutivo però hail ... come raccontammo su questa testata all'della pandemia quando le sensazioni in merito erano ...Il Governo ha deciso di attendere l'evolversi della pandemia per estendere la richiesta di green pass anche a chi prende un aereo, un treno o un traghetto. Il rischio è quello di deprimere la stagione ...Una cabina di regia ad hoc si potrebbe tenere all'inizio della prossima settimana, prima del Consiglio dei ministri che varerà i nuovi provvedimenti. Green pass, rinviato il decreto per la scuola e i ...