Relatech | backlog ordini raggiunge 12 | 3 milioni +89%

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Il portafoglioal 30 giugno 2021 disi attesta a 12,3di euro in crescita dell’89% circa rispetto ai 6,5al 30 giugno 2020. La quota degliderivanti da clienti esteri si attesta al 55% deldel Gruppo ed è pari a6,8circa. Lo fa sapere la Digital Enabler Solution Knowledge (DESK) Company aggiungendo che gliderivanti da nuovi clienti sono pari a 1,2circa, attestandosi al 10% del

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Relatech backlog

Teleborsa

...disi attesta a 12,3 milioni di euro in crescita dell'89% circa rispetto ai 6,5 milioni al 30 giugno 2020. La quota degli ordini derivanti da clienti esteri si attesta al 55% deldel ...Gli ordini derivanti da nuovi clienti sono pari ad Euro 1,2 milioni circa, attestandosi al 10% del. Pasquale Lambardi , Presidente del Consiglio di Amministrazione di, ha così ...Relatech, Digital Enabler Solution Knowledge (DESK) Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato i ...Il portafoglio ordini al 30 giugno 2021 di Relatech si attesta a 12,3 milioni di euro in crescita dell'89% circa rispetto ai 6,5 milioni al 30 ...