Proteste anti - governative in Colombia: espulsa una donna tedesca (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le autorità Colombiane hanno annunciato l'espulsione di una donna tedesca che aveva partecipato a manifestazioni contro il governo del presidente Ivan Duque. Rebecca Sproesser 'svolgeva attività che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le autoritàne hanno annunciato l'espulsione di unache aveva partecipato a manifestazioni contro il governo del presidente Ivan Duque. Rebecca Sproesser 'svolgeva attività che ...

Advertising

MediasetTgcom24 : In tutta Francia proteste anti-Green pass, tafferugli con la polizia a Parigi #greenpass - HuffPostItalia : Folla in strada per il Budapest Gay Pride. Proteste contro la legge anti-Lgbt - MediasetTgcom24 : Proteste anti-governative in Colombia: espulsa una donna tedesca #colombia - tomatorepublic : - leftiscooler : Ricordo che qualcuno qui sopra si interrogava sul perché le fdo si togliessero il casco durante le proteste anti-gr… -