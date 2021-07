PITECO sale al 60 | 85% di Myrios

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sull’MTA e attiva nel settore dei software finanziari, ha perfezionato l’acquisizione di una ulteriore partecipazione pari al 4,85% del capitale sociale diS.r.l., detenuta da Luciano Bosco. La partecipazione complessivamente detenuta daincosì dal 56,00% al 60,85%. L’acquisto di tale ulteriore partecipazione è in esecuzione delle opzioni di vendita (put) previste in favore degli azionisti di minoranza diall’interno del patto parasociale sottoscritto nell’ottobre 2018, in occasione dell’acquisizione del 56% di ...

