Pd | Astorre | Campidoglio scarica problema rifiuti solo su province

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Condivido la posizione dei consiglieri del centrosinistra della Città Metropolitana. Roma ha un territorio vastissimo, in grado di comprendere le principali città italiane, non è possibile che non riesca a chiudere il ciclo.” “È inaccettabile che, ogni volta, i cittadini della provincia debbano farsi carico deidella Capitale. A questo si aggiunge che il, a pochi mesi dalle elezioni, se ne guarda bene dal risolvere ile si limitare sui Comuni della provincia l’emergenza. Così non va, è troppo facile”. Lo scrive in un comunicato il ...