Morte De Donno | dubbi e sospetti dietro al suicidio del medico del plasma iperimmune

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel tardo pomeriggio di ieri è stato rinvenuto il corpo senza vita di Giuseppe De, ildivenuto famoso per le sue ricerche circa ilper la cura del Covid-19. Desi sarebbe suicidato, senza però lasciare alcun messaggio, alcuna spiegazione e per questa ragione le cause sono ancora del tutto incerte. Leggi anche -> Malato di Covid muore per diversi minuti e vede l’aldilà: “Non c’è quello che pensate” Giuseppe Deera salito agli onori della cronaca quando l’anno scorso, mentre l’Italia si trovava in pieno lockdown, aveva cominciato ...

alexdpl76 : RT @barbarab1974: Chi indaga sulla morte di De Donno ? O meglio . Voglio sperare che si stia indagando - alexdpl76 : RT @pbecchi: Sarebbe opportuno accettare le cause della morte del medico Giuseppe de Donno, padre della cura del plasma iperimmune contro i… - Duchessaclaris1 : RT @MediasetTgcom24: Morte di Giuseppe De Donno, sui social le condoglianze e i messaggi complottisti #dedonno - ClaudioDiMatte5 : Burioni come tutta la sanità pubblica, moralmente responsabili della morte di Di Donno. - ForzaGiorgia2 : RT @RadioRadioWeb: -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Donno

I gruppi Facebook su DeA schierarsi con i complottisti sulladi Deè anche il conduttore radiofonico Red Ronnie in un video su Facebook in cui dice che "il Dr. Giuseppe De, ...Ladi Giuseppe Deha scatenato le polemiche sui social. L'ex primario di pneumologia dell'ospedale di Mantova, che per primo l'anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni ...Ebbi l’impressione di avere di fronte una persona sincera ma profondamente ingenua, totalmente impreparata all’orribile dispetto che gli stava riservando il destino.”. Con Giuseppe De Donno scompare u ...Giuseppe De Donno si è suicidato. Lo pneumologo conosciuto per aver messo a punto la terapia anti Covid al plasma iperimmune, in prima linea in particolare nei primi mesi di lotta alla pandemia, si è ...