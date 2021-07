Mercato Juventus, nuovo colpo in prospettiva: arriva il difensore francese (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mercato Juventus – Un occhio al presente, e un altro rivolto al futuro. In questa duplice prospettiva si possono inserire le ultime manovre che di Cherubini. Che, oltre ad attenzionare profili d’esperienza, dall’usato sicuro come Miralem Pjanic per intenderci, ha praticamente chiuso un affare legato a un giovane molto promettente classe ‘2005. Stiamo parlando di Randy Bandolo, terzino sinistro del Nancy, che aveva già “testato” il manto erboso di Vinovo in occasione di un provino lo scorso anno. Mercato Juventus, colpo per l’Under 23 Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 luglio 2021)– Un occhio al presente, e un altro rivolto al futuro. In questa duplicesi possono inserire le ultime manovre che di Cherubini. Che, oltre ad attenzionare profili d’esperienza, dall’usato sicuro come Miralem Pjanic per intenderci, ha praticamente chiuso un affare legato a un giovane molto promettente classe ‘2005. Stiamo parlando di Randy Bandolo, terzino sinistro del Nancy, che aveva già “testato” il manto erboso di Vinovo in occasione di un provino lo scorso anno.per l’Under 23 Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri ...

