Lo chef stellato Michelin, Antonio Mellino, è a capo del Quattro Passi a The Cliff (Di mercoledì 28 luglio 2021) I sapori di Amalfi e Napoli arrivano alle Barbados BRIDGETOWN, Barbados, 28 luglio 2021 /PRNewswire/



Antonio Mellino, executive chef di Quattro Passi aprirà il QP Bistro il 22 ottobre 2021 e il Quattro Passi a The Cliff alla fine di novembre. Il Quattro Passi di Nerano, in Italia, è acclamato come il miglior ristorante della Costiera amalfitana con le sue due stelle Michelin. Portando i sapori della regione Campania, di Napoli e dell'Italia meridionale alle Barbados, offrirà piatti esclusivi con i ...

