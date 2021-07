LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: aprono bene Jessica Rossi, Silvana Stanco e Mauro De Filippis (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.08 Altra sequenza perfetta per De Filippis! 20 su 20 e qualificazione che continua ad essere immacolata. 3.02 Ottime le prime tre cinquine di De Filippis! Bravo l’azzurro che quindi comanda provvisoriamente queste qualificazioni con un bel 15 su 15. 2.58 10 su 10 per Mauro De Filippis: ottimo avvio anche per il partner di Jessica Rossi. bene sinora i tiratori azzurri. 2.54 Ha aperto la sua Olimpiade anche Mauro De Filippis: 5 su 5 nella prima cinquina. 2.52 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.08 Altra sequenza perfetta per De! 20 su 20 e qualificazione che continua ad essere immacolata. 3.02 Ottime le prime tre cinquine di De! Bravo l’azzurro che quindi comanda provvisoriamente queste qualificazioni con un bel 15 su 15. 2.58 10 su 10 perDe: ottimo avvio anche per il partner disinora i tiratori azzurri. 2.54 Ha aperto la sua Olimpiade ancheDe: 5 su 5 nella prima cinquina. 2.52 ...

