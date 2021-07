LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Arai e Bekauri si aggiudicano i titoli in palio nel day-5 (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 13.23 Lasha Bekauri è il nuovo campione olimpico nei 90 kg!!! Gara superlativa per il talento più cristallino presente attualmente in questa categoria a LIVEllo mondiale. Oro Georgia dunque (primo titolo a Tokyo nel Judo), mentre l’argento va alla Germania con un sorprendente Eduard Trippel. 13.18 Bekauri avanti di un waza-ari!! Il giovane fenomeno georgiano è a 2’18” (o meno) dalla consacrazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.27 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 13.23 Lashaè il nuovo campione olimpico nei 90 kg!!! Gara superlativa per il talento più cristallino presente attualmente in questa categoria allo mondiale. Oro Georgia dunque (primo titolo anel), mentre l’argento va alla Germania con un sorprendente Eduard Trippel. 13.18avanti di un waza-ari!! Il giovane fenomeno georgiano è a 2’18” (o meno) dalla consacrazione ...

