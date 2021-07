Kitzbuhel: Mager e "Ceck" a caccia dei quarti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Impegno di secondo turno nel pomeriggio per Gianluca Mager e Marco Cecchinato nel "Generali Open", torneo ATP 250 con 419.470 di montepremi in corso sui campi in terra rossa di Kitzbuhel, nelle Alpi ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Impegno di secondo turno nel pomeriggio per Gianlucae Marco Cecchinato nel "Generali Open", torneo ATP 250 con 419.470 di montepremi in corso sui campi in terra rossa di, nelle Alpi ...

Advertising

sportface2016 : #AtpKitzbuhel 2021: come e quando seguire #Mager-#RamosVinolas in diretta - olimpico74 : RT @federtennis: ???? Buona la prima anche per Gianluca #Mager a Kitzbuhel: sconfigge in due set Novak 6-4 6-0 e incontrerà A. Ramos al secon… - Ubitennis : ATP Kitzbuhel: primo turno ok per Cecchinato e Mager, fuori Travaglia - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Atp Kitzbuhel - Avanzano Cecchinato e Mager. Fuori Travaglia - TennisWorldit : Atp Kitzbuhel - Avanzano Cecchinato e Mager. Fuori Travaglia -