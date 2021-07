Instagram: account privati per tutti gli under 16 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Instagram ha annunciato alcune importanti novità per rendere la piattaforma più sicura. Su tutte spicca il profilo privato per gli undero 16 La privacy sui social network è da sempre un argomento molto delicato. Proprio in questo verso ha deciso di muoversi Instagram introducendo alcune modifiche significative al suo regolamento interno. Il celebre social network di proprietà di Facebook ha imposto il profilo privato a tutti gli utenti al di sotto dei 16 anni. Tra le modifiche spicca anche quella relativa alle inserzioni mostrate dalle aziende ai profili al di sotto dei 18 anni. “Continuiamo ad impegnarci per ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 luglio 2021)ha annunciato alcune importanti novità per rendere la piattaforma più sicura. Su tutte spicca il profilo privato per glio 16 La privacy sui social network è da sempre un argomento molto delicato. Proprio in questo verso ha deciso di muoversiintroducendo alcune modifiche significative al suo regolamento interno. Il celebre social network di proprietà di Facebook ha imposto il profilo privato agli utenti al di sotto dei 16 anni. Tra le modifiche spicca anche quella relativa alle inserzioni mostrate dalle aziende ai profili al di sotto dei 18 anni. “Continuiamo ad impegnarci per ...

