India, ragazza di 17 anni uccisa dagli zii perché indossava jeans e t - shirt (Di mercoledì 28 luglio 2021) uccisa dalla famiglia perché voleva vestirsi con jeans e maglietta e rifiutava di indossare il tradizionale 'sari' o il completo femminile . È questa la tragica storia di Neha Paswan , di 17 anni , ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021)dalla famigliavoleva vestirsi cone maglietta e rifiutava di indossare il tradizionale 'sari' o il completo femminile . È questa la tragica storia di Neha Paswan , di 17, ...

